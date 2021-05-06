علي جمعة: البوصيري لزم مرسي أبو العباس وأصبح تلميذا له ودفن بجواره بالإسكندرية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإمام البوصيري كان يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم دائما، وانجذب إلى مرسي أبو العباس عندما ذهب إلى الإسكندرية المحب الشديد لرسول الله.

أضاف علي جمعة، في برنامج "مصر أرض الصالحين" مع الإعلامي عمرو خليل، على القناة الأولى

إن الإمام البوصيري ولد في محافظة بني سويف، وكان خطاطا وشاعرا ومحاسبا إضافة إلى إجادته لعلوم الفقه والأحاديث والقرآن العديد من العلوم الأخرى.

وأوضح أنه عندما كان ينتقد الناس الذين لا يعجبونه، عبر قصائد شعر كان يؤلفها خصيصا لانتقادهم

وتابع الدكتور علي جمعة: "الإمام البوصيري كان من العاشقين لسيدنا رسول الله ومن الذاكرين لله سبحانه وتعالى، ولزم مرسي أبو العباس وأصبح تلميذا له ودفن بجواره بالإسكندرية عن عمر يناهز 87 عاما".