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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الموساد الإسرائيلي يزور دولة عربية ويبحث توسيع سبل التعاون

إسرائيل والبحرين
إسرائيل والبحرين

أفادت وكالة الأنباء البحرينية؛ بأن  يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي زار اليوم مملكة البحرين ، حيث كان في استقباله  الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، و الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.

وأشارت الوكالة الي ان الجانبان ناقشا خلال الزيارة آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها، كما تباحثا حول أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت عن تمنياتهما في ختام لقائهما بأن يسود التعايش بين شعوب المنطقة في كنف الأمن والاستقرار والتسامح المستدام بما يؤسس لمرحلة قادمة من السلام والتقدم والازدهار للجميع.

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وكانتا حكومتا البحرين وإسرائيل في وقت سابق قد توصلتا، إلى اتفاق للاعتراف المتبادل بالتطعيم ضد كورونا والجواز الأخضر، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين، وسابقة عالمية في الاتفاقيات للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.


وحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، جاءت الاتفاقية بعد مباحثات بين وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، وبعد الاتصالات بين السفارة الإسرائيلية في البحرين ووزارتي الخارجية والصحة في البلدين.
 

ويسمح الاتفاق للحاصلين على اللقاح بالسفر دون قيود بين البلدين.
 

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية من جهتها إن الإجراء سيساعد في تعزيز السياحة والتجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين بعد إقامة العلاقات بينهما برعاية الولايات المتحدة في العام الماضي.

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