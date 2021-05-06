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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات عاجلة من البحرين بشأن القادمين إليها

كورونا في البحرين
كورونا في البحرين

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين، اليوم الخميس، أنه بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك تقرر إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمتطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ من خلال إبراز الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

 

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وأضاف الفريق البحريني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أن هذا الأمر سيأتي دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي، ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

 

وأوضح الفريق أنه فيما يتعلق بالدول التي تجمعها ومملكة البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، فقد تقرر أيضًا إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمتطعمين وقبول شهادة التطعيم المعتمدة في تلك الدول وتزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي، إضافةً إلى أنه لا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

 

كما أشارت إلى أن المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين المتطعمين في المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا سيتم قبول شهادة التطعيم المعتمدة في تلك الدول مع تزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، مع الاستمرار في إجراء فحص (PCR) عند الدخول وفحص اليوم الخامس والعاشر حسب المعلن عنه مسبقًا، والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.

 

وفيما يخص جميع المتطعمين القادمين إلى مملكة البحرين غير المشمولين أعلاه، فقد تقرر قبول شهادات التطعيم المعتمدة في دولهم على أن تحمل رمز (QR code) وتزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، مع استمرار إجراء فحص (PCR) عند الوصول وفحص اليوم الخامس والعاشر حسب المعلن عنه مسبقًا، والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.

 

كما تقرر أنه على جميع المسافرين القادمين إلى البحرين من الهند، وباكستان، وبنجلاديش، وسريلانكا، وجمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بما فيهم المسافرين العابرين (الترانزيت)، البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق استمرار تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) تحوي رمز (QR code) وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وفحص اليوم الخامس واليوم العاشر من الوصول.

 

وجدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين التذكير بما تم الإعلان عنه مسبقًا عن إلغاء الفحص عند العودة من السفر للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من المتطعمين والمتعافين وذلك من خلال إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق "مجتمع واعي" بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين يستمر إجراء فحص الوصول وفحص اليوم الخامس والعاشر لغير المتطعمين وغير المتعافين من المواطنين والمقيمين.

البحرين فحص فيروس كورونا شهادة التطعيم مجلس التعاون الخليجي الهند

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