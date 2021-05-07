أصحاب المحلات بالبحيرة ترفع شعار "حلويات العيد في متناول الجميع"

أسعار مكسرات و حلويات العيد في البحيرة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك للعام 2021، حيث يقبل الكثيرين على شراء المكسرات والحلويات بأنواعها المختلفة، بين الكاجو والبندق وعين الجمل، والشيكولاتة، استعداد للاحتفال بالعيد المبارك.

كاميرا " صدي البلد " رصدت عرض الأسواق و المحلات في محافظة البحيرة، أسعار مستلزمات عيد الفطر المبارك، حيث تختلف الأسعار طبقاً لكل نوع وشكل من الحلويات والمكسرات، بالإضافة إلى مدى إقبال المواطنين على الشراء في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويقول عاطف البتهمي، صاحب أحد أشهر محلات بيع مستلزمات العيد بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، أن الإقبال على شراء مستلزمات العيد مكسرات حلويات هذا العام يختلف عن العام الماضي بسبب جائحة كورونا المستجد، مشيراً إلى أن يوجد حركة ركود في عملية البيع والشراء مقارنة بالسنوات الماضية.

أوضح صاحب أشهر محلات مستلزمات العيد بمدينة دمنهور، أن أسعار المكسرات والحلويات بأنواعها المختلفة لا تختلف كثيراً عن أسعار العام الماضي، مضيفًا أن الأسعار تختلف طبقاً لنوع المكسرات والحلويات.

وأضاف أن تبدأ أسعار الشوكولاته من ٥٠ جنيه للكيلو حتى ٢٤٠ جنيه و أكثر حسب نوع الشوكولاته، لافتاً إلى أن يوجد أنواع آخر من حلويات العيد تبدأ من ٢٤ جنيه للكيلو.

وأضاف أن أسعار المكسرات تختلف طبقاً للنواع، مشيرًا إلي أن الإقبال يزيد أكثر عليها أثناء شراء مستلزمات العيد، مشيراً إلى أن أسعار الترمس يتراوح ما بين ١٢ جنيه حتي ١٤ جنيه ، سعر الحمص ٢٤ جنيه، سعر الحلبة ٢٠ جنيه.