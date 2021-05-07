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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترسل 50 طنا من المواد الغذائية إلى السنغال

علم الإمارات
علم الإمارات

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم طائرة تحمل على متنها 50 طنا من المواد الغذائية إلى جمهورية السنغال، وذلك في إطار مبادرات الإمارات خلال شهر رمضان الكريم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال سلطان علي الحربي سفير الإمارات لدى جمهورية السنغال: "ترتبط دولة الإمارات والسنغال بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على مبدأ الصداقة والتضامن والمصلحة المشتركة"، مؤكدا أن الطائرة التي أرسلتها دولة الإمارات تعكس مستوى العلاقات القوية بين البلدين وحرصها على دعم الأسر المتعففة والشرائح الضعيفة في السنغال خلال الشهر الفضيل.

وأضاف إن هناك تواصلا وتنسيقا بين دولة الإمارات والسنغال على المستويات كافة وذلك بحكم التوافق الكبير بين البلدين في القيم والمواقف وأن وصول الطائرة اليوم دليل إضافي على التعاون المثمر والشراكة المتصاعدة بين البلدين.

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جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم نحو2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو مليونين من العاملين في المجال الصحي.

أعلنت وزارة الصحة فى الإمارات إجراء 211,462 ألف فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎ووفقا لما ذكرته صحيفة الاتحاد ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 532,710 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,607 ألف حالات.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 1,728 ألف حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 513,068 حالة.

الامارات مساعدات كورونا السنغال مبادرات

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