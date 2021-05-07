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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقابل 132 ألف دولار في الليلة.. ميليندا جيتس تستأجر جزيرة خاصة لها لتجنب وسائل الإعلام

ميلندا جيتس
ميلندا جيتس

أعلنت ميليندا جيتس انفصالها عن الملياردير بيل جيتس بعد زواج استمر 27 عاما، جمعا فيها ثروة تزيد عن 124 مليار دولار.

 

ونشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن استئجار ميليندا جزيرة خاصة لها مقابل 132 ألف دولار في الليلة الواحدة لتتمكن هي وعائلتها من الاختفاء وتجنب وسائل الإعلام بعد قرار الانفصال الذي صدر في بيان مشترك بين الزوجين يوم الإثنين الماضي.

 

وتبلغ مساحة الجزيرة 80 فداناً وتوفر للضيوف 25 جناحاً ومنزلاً ريفياً رائعاً يمكن الوصول إليها في رحلة تستغرق خمس دقائق بالقارب من جرينادا، حيث انتقلت إليها ميليندا وأطفالها الثلاثة جينيفر، (25 عاماً)، وروري (21 عاماً)، وفيبي (18 عاماً)، وباقي أفراد أسرتها.

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ونشرت ابنتهما الكبرى بياناً خاصاً بها، طلبت فيه الخصوصية أثناء انتقال الأسرة لـ«المرحلة التالية من حياتنا».
وكتبت جينيفر عبر «إنستجرام»: «سمع كثير منكم خبر انفصال والديّ...لقد كانت فترة زمنية صعبة لعائلتنا بأكملها».

 

وأعلن الزوجان قرارهما إنهاء زواجهما يوم الاثنين، وكتبا في بيان مشترك في ذلك الوقت: «بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قراراً بإنهاء زواجنا».

 

وأضاف “على مدار الـ 27 عامًا الماضية ، قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وبنينا أساسًا يعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الأشخاص من عيش حياة صحية ومنتجة”.

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