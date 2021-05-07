بسبب طلاقها من بيل جيتس.. ميليندا ستصبح ثاني أغنى امرأة في العالم

بـ 72.5 مليار دولار

بعد إعلان الثنائي الملياردير بيل وميليندا جيتس عن طلاقهما من زواج دام 27 عامًا كشفت تقارير جديدة أن ميليندا جيتس، الناشطة في مجال حقوق المرأة قد تصبح ثاني أغنى سيدة في العالم بثروة تقدر بنحو 72.5 مليار دولار.

ووفقًا لموقع «سي إن إن» قدمت ميليندا جيتس التماسًا للمحكمة هذا الأسبوع من أجل طلاقها بشكل رسمي من بيل جيتس.

وصرح محامي قضايا الطلاق، ريتش كاسادي، أن عقد الطلاق مفيد للطرفين بشكل كبير جدًا حيث ستقسم أصول الأموال بينهم إضافة إلى أنهما سيواصلان العمل معًا كرؤساء وأمناء لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وأوضح محامي الطلاق الشهير، ويليام بريس، أن طلاق بيل وميليندا جيتس سيتم بطريقة حضارية 100٪ بنفس الطريقة التي تصرفوا بها طوال فترة زواجهم.



ونبهوا أنه سواء حصل شخص ما من الزوجين السابقين على 50٪ أو 54٪ أو 46٪ من ممتلكات الزوجية سيكون لديه أصول كافية لفعل ما يريدون.

والاحتمال الأكبر أن تقسم الثروة بالتساوي بين الزوجين لأن طلب الطلاق يكشف أيضاً أن بيل وميليندا لم يوقعا اتفاقاً محدداً في مرحلة قبل الزواج عند زواجهما عام 1994، وبموجب قانون ولاية واشنطن من المتوقع أن ينفصل الزوجان عبر تقاسم أصولهما بالتساوي.

وفي حالة تقسيم الثروة بالتساوي، فإن ميليندا جيتس ستحتل في المرتبة الثانية من قائمة أغنى نساء العالم، بعد فرنسواز بيتنكور مايرز، مالكة علامة "لوريال"، البالغة من العمر 67 عاماً، والتي تقدّر ثروتها الآن بنحو 83 مليار دولار.