تفاصيل مصرع طفل رضيع داخل منزله بمركز الدلنجات

لقي طفل مصرعه متفحماً ، إثر نشوب حريق فى شقة سكنية بقرية إبيا الحمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

و تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في شقة سكنية بقرية إبيا التابعة لمركز الدلنجات.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية و الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع مالك محمد رمضان عباس سنة وشهرين، وتفحم محتويات الشقة بالكامل بسبب ماس كهربائي في مروحه السقف.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.