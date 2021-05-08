تعزز البشرة.. أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين (أ)

فيتامين أ

يساعدك تناول فيتامين أ على التحميل بمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين ويمكن أن تتفاعل مضادات الأكسدة مع الجذور الحرة وتنهي تكسير الكولاجين الذي يمكن أن يحمينا في النهاية من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

و يمنح فيتامين أ حماية طبيعية من أشعة الشمس وهناك نوعان من فيتامين أ ، الريتينويدات ، أي فيتامين أ المشكل مسبقًا ، والكاروتينات أي أن فيتامين (أ) المشكل هو عنصر غذائي أساسي يدعم الجلد والعين ويحسن الصحة الإنجابية ويعزز جهاز المناعة أيضًا كما يتم تحويل كلا النوعين في النهاية إلى الريتينول في الكبد.

ويساعد فيتامين أ على تعزيز إنتاج الخلايا الجديدة وبالتالي حماية بشرتك من التلف بسبب المهيجات الضارة ويمكن أن يتوفر فيتامين (أ) في شكل مرطبات ومكملات وما إلى ذلك ، ويمكن أن ينغّم بشرتك ويساعدك أيضًا على التخلص من حب الشباب وإعطاء بشرة خالية من التجاعيد. الأطعمة الغنية بفيتامين أ هي البطاطس والجزر والسبانخ والطماطم والمشمش والحلو والقرنبيط ، إلخ.

1. الجزر

الجزر مصدر غني بفيتامين أ وهو مفيد لبصرك. بصرف النظر عن ذلك ، فإنه يتساءل للبشرة وهو أحد أفضل غذاء البشرة. يمكن أن تتحد خلايا الجلد الميتة مع الزهم وتسد المسام. يمكن لمضادات الأكسدة أن تمنع تراكم هذه الخلايا الميتة في الطبقة الخارجية من الجلد. كما أنه يقلل من إنتاج خلايا الجلد السرطانية.

2. الطماطم



اللايكوبين ، وهو صبغة كاروتينويد حمراء توجد في الطماطم ، تمنع عملية تسمى "كولاجيناز" ، وهو الانهيار الأنزيمي للكولاجين الطبيعي للبشرة. الكولاجين ضروري لشد بشرتك وإضفاء توهجها. يساعد في محاربة التأثير المؤكسد لأشعة الشمس من خلال القضاء على الجذور الحرة وتقليل الشيخوخة. يمكن أن تؤكل الطماطم نيئة أو يمكن طهيها.

3. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بمواد التجميل. البطاطا الحلوة المخبوزة مفيدة للبشرة المتوهجة. تمنحك نصف حبة بطاطا حلوة 200٪ من استهلاكك اليومي. عن طريق طهي البطاطا الحلوة ، ستحصل على المزيد من الكاروتينات ، وهو مركب مقاوم للأمراض يمنح النباتات لونها.

4. السبانخ



تناول الخضار الورقية يمنع الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في الجلد. يحتوي السبانخ على نسبة عالية من حمض الفوليك والفيتامينات الأساسية ب. وهذا يساعد في الحفاظ على الحمض النووي وإصلاحه. يقلل السبانخ من خطر الإصابة بالسرطان في الخلايا النامية.

5. كالي كرنب



هذه الخضروات الصليبية مليئة بخصائص البشرة المفضلة المضادة للشيخوخة. كيل غني بفيتامين A و E و C وفيتامين K. الفريد من نوعه. Kale غني بفيتامين A الذي يساعد في إصلاح أنسجة الجلد. يمكن أن يساعد أيضًا في إزالة السموم وجعل بشرتك صحية ورطبة. يمكن أن يؤدي تطبيقه موضعيًا إلى تقليل الندبات وعلامات التمدد والكدمات والأوردة العنكبوتية.

6. البيض

البيضة غنية بالفيتامينات أ. صفار البيض ضروري لعمل الخلية بشكل صحيح. كما أنه يحتوي على فيتامين بيوتين جميل. يحمي البشرة من الطفح الجلدي والجفاف وحب الشباب. أيضا ، يقوي أظافرك ويعزز نمو الشعر.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.