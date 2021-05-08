طلبات الأندية للاستعراض فقط.. أحمد مجاهد: لا إعادة لأي مباراة بالدوري دون خطأ قانوني
أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، حقيقة إعادة مباراة سموحة أمام الزمالك بسبب وجود أخطاء تحكيمية في اللقاء.
وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ جمهور الثالثة”، الذي يبث على قناة أون تايم سبورتس 2: "الجميع يعلم أن المباريات لن تعاد، وهذا تسبب في شكل من الجدال على السوشيال ميديا وإرضاء بعض الجماهير أو محاولة مساندة بعض الأندية للأخرى".
وأشار: "نعلم جيدًا أن كل هذه الأمور ليست في إطار الجدية، وهم يعلمون ذلك ولن يحدث إعادة للمباراة ولا حتى سيتم دراسة هذه الطلبات".
واختتم: "يدرس طلب إعادة المباراة في حالة واحدة، وهي الأخطاء القانونية فقط، الموضوع فيه شكل من أشكال الاستعراض أكثر منه الجدية".