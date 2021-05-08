تفاصيل قرارات لجنة إدارة الأزمات بجامعة الأزهر بشأن الدراسة والامتحانات

اجتمعت لجنة إدارة الأزمات بجامعة الأزهر اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة لمناقشة الأحداث الجارية.

وقررت اللجنة، التأكيد على العمداء بسرعة إعلان جداول الامتحانات على أن تبدأ الامتحانات في الأسبوع الأول من يونيو بكليات الجامعة ومعاهدها.

وشددت على أن يراعي أعضاء هيئة التدريس أن تكون أسئلة الامتحانات مما تم شرحه فقط، وأن تكون في مستوى الطالب المتوسط، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل اللجان والكنترولات.

و شددت على تأمين الكنترولات وتعقيمها، وتطبيق الرأفة في التصحيح، والتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني وتهيئة المناخ الملائم لها، وتطبيق التدابير الوقائية وتخصيص غرف عزل بكل كلية للحالات التي قد يشتبه بها، مع حضور أطباء الإدارات الطبية بلجان الامتحانات إضافة إلى غرفة عمليات مركزية بأمانة الجامعة لمتابعة سير الامتحانات

وقررت أن يتم استقبال الطلاب بالمدن الجامعية اعتبارا من 17 مايو عقب إجازة عيد الفطر.