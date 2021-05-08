البحرين تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم السبت، التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة في العاصمة كابول بجمهورية أفغانستان.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان، إن المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع الحكومة الأفغانية في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على أمنها واستقرارها والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.