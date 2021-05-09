بعد تألقه فى لعبة نيوتن .. أبرز المعلومات عن بدر بيه

يعد الفنان سيد رجب واحدا من أهم النجوم على الساحة الفنية فى السنوات الأخيرة، حيث إنه قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الهامة، ونال من خلالها على إعجاب الجمهور له ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان سيد رجب ..



نشأته ودراسته

ولد سيد رجب فى 16 نوفمبر 1950 فى منطقة السيد زينب، وتخرج من كلية الهندسة واستمر عمله كمهندس لمدة 20 عاما.

لم يلتحق بمعهد التمثيل وتعلم في ورش مختلفة على أيدي أشخاص من شتى دول العالم.

بدايته الفنية

عمل سيد رجب لسنوات طويلة في مجال المسرح التجريبي والحر، وقدم العروض المسرحية داخل وخارج مصر.

وحصل علي جائزة في مهرجان القاهرة الدولي لأفضل ممثل مصري في المسرح التجريبي لعام 1992.

وكانت انطلاقته الحقيقية عام 2009 من خلال فيلم "إبراهيم الأبيض" بطولة الفنان أحمد السقا.

ويليه فيلم (الشوق) في عام 2011 وهو الذي قام بكتابته وشارك أيضا في تمثيله.



تعرض للسجن مرتين

تم سجن الممثل "سيد رجب" مرتين وتحدث من خلال لقائه في أحد البرامج عن سجنه المرة الأولي كانت بسبب انتمائه لـ (اتحاد الشباب الديمقراطي) وكانت تهمته بأنه يقوم بالتحريض على السلطة.

بينما كانت المرة الثانية لسجنه كانت بسبب اتهامه بأنه يساري.





تزوج مرتين

تزوج سيد رجب مرتين، وتعرف على زوجتيه من خلال المسرح.

كانت الأولى شقيقة زميلته في المسرح، وفي البداية رفضته عائلتها وأخبره والدها أن هناك فوارق طبقية بينهما، وقال له حسبما ذكر "رجب" في تصريحات تلفزيونية سابقة "لما تعملوا ثورة وتلغوا الفوارق دي ابقى تعالى اتجوز بنتي برضايا"، لكنه لجأ إلى الزواج دون موافقة والدها، وكتب كتابه عليها، بمنزل بثينة كامل وعماد أبوغازي، وظلت معه لمدة 13 عاما وانفصلا بعدها بسبب الفوارق الاجتماعية.

أما زوجته الثانية فهي موظفة أمريكية، كانت تعمل في إحدى المؤسسات الداعمة للمسرح، وتعرف "رجب" عليها خلال عمله وتزوجها بعدما انتهاء زيجته الأولى.



أبرز أعماله الفنية

وتألق سيد رجب فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "أبو العروسة ، رمضان كريم ، موجة حارة ، فوق مستوى الشبهات ، ولاد رزق ، وقفة رجالة".



رمضان 2021

حقق سيد رجب نجاحا كبيرا من خلال دراما رمضان 2021 بمشاركته فى مسلسلى "لعبة نيوتن وموسى" وحاز على إعجاب الجمهور وتصدره التريند .



