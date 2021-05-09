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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متوعدا غزة

نتنياهو: نرفض الإدانات والضغوط بشأن وقف الاستيطان في القدس

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفض بلاده بشدة الضغوط لعدم البناء في القدس المحتلة.

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وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال نتنياهو إن إسرائيل "ترفض بشدة" الضغوط لعدم البناء في القدس، بعد الإدانات الدولية لتصعيد الاحتلال في القدس وعمليات إجلاء الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح.

كما توعد نتنياهو، برد قوي من تل أبيب على أي إطلاق نار من قطاع غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، باندلاع حريق في المنطقة الواقعة بين الكيبوتس الكرمية وزكيم في منطقة شاطئ عسقلان بالقرب من قطاع غزة اليوم الأحد.

وزعمت الصحيفة الإسرائيلية، أن الحريق نتج عن سقوط بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.

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