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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمخالفتهم قرارات رئيس مجلس الوزراء

تحرير 504 محاضر خلال حملات بالمراكز والأحياء بأسيوط

حملات
حملات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على شن حملات المتابعة والتفتيش على المنشأت والأسواق والمحلات بالمراكز والأحياء والقرى بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الحكومة واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقاعس طبقاً لتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتطبيق الصارم لمواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين. 

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وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير وضبط 504 محاضر مختلفة بمراكز وأحياء المحافظة ما بين عدم ارتداء كمامات وعدم الالتزام بمواعيد إغلاق المحلات ومضبوطات أخرى وفض جنائز وحفلات زفاف وغيرها.


وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية مستمرة في شن الحملات لمتابعة غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم اعتباراً من الساعة التاسعة مساء لمدة أسبوعين لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء علي الزحام لمواجهة جائحة كورونا مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم فضلا عن التشديد على حملات التأكد من ارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات العامة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وعدم التهاون في تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.


فيما قام المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط بحملة بحي غرب مدينة أسيوط لرصد أي مخالفات بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وهو ما أسفر عن تحرير 26محضرا لعدم ارتداء الكمامات و11محضر لمخالفة مواعيد الإغلاق المقررة على أن يتم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال اللازمة.


بينما ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بحملة مكبرة بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية المقررة وخاصة غلق المحلات في تمام الساعة 9مساءاً وارتداء الكمامات الواقية فضلاً عن ضبط عدد من الشيش بمشاركة مسئولي الحي حيث أسفرت الحملة عن تحرير 14محضرا لعدم ارتداء الكمامات ، و8 محاضر للمحلات لعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق.


ونفذت الوحدات المحلية بالمراكز حملات مماثلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحرير المخالفات لغير الملتزمين حيث تم تحرير  32محضر بمركز  ساحل سليم خلال حملة برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز ، وتحرير 60محضر بمركز الغنايم خلال حملة برئاسة خالد عويس رئيس مركز الغنايم ، و46محضر بمركز الفتح خلال حملة برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح ، و28محضر بمركز منفلوط خلال حملة برئاسة حسام محمدين رئيس مركز منفلوط ، و38محضر بمركز أبنوب خلال حملة برئاسة تاج ابوسداح ، و56محضر مركز أسيوط خلال حملة بقيادة اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس المركز ، 55محضر بمركز ديروط خلال حملة برئاسة محمود النجار ، و39محضر بمركز البداري خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، 56 محضر بمركز ابوتيج خلال حملة برئاسة يسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، و27محضر بمركز القوصية خلال حملة برئاسة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية.


كان محافظ أسيوط قد وجه القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتكثيف الحملات المرورية والمتابعة المستمرة لمتابعة الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتريات الساعة 9 مساءًا ولمدة اسبوعين مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل فضلاً عن استثناء الصيدليات ومحلات المواد الغذائية والسوبر ماركت ومحلات الخضروات والفاكهة والمخابز ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وجدد محافظ أسيوط مناشدته مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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