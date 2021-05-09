أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

يعد البحث عن أكلات إفطار رمضان من أكثر الأمور التي تحير المرأة خلال شهر رمضان، حيث ترغب في تعلم طريقة عمل عدة أكلات شهية ولذيذة، وفي نفس الوقت مغذية ومشبعة لتعوضهم عن عناء الجوع طوال ساعات الصيام.

نقدم لكم طريقة عمل عدة أكلات إفطار رمضان تتمتع بمذاق شهي، وهي: طريقة عمل حمام كداب و كباب حلة وبامية ويكة وصينية كنافة بالقشطة.

طريقة عمل حمام كداب



إذا كنتِ تفكرين فى تحضير أكلات إفطار رمضان جديدة، نقدم لكِ طريقة عمل حمام كداب بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير حمام كداب

أوراك دجاج فيليه

أرز

بصل

حبهان

ورق لورا

بهارات

صلصة طماطم

طماطم

سمنة أو زيت

ملح وفلفل



طريقة عمل حمام كداب

* يشوح البصل فى الزيت على النار ويضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات

* يضاف ورق اللورا والحبهان ثم يضاف الأرز وقطع الطماطم والبصل ويقلب كل الخليط

* يضاف الماء ويقلب الخليط ويغطى ويترك حتى النضج و يدهن بالزيت والصلصة والملح والفلفل ويوضع فى الفرن ليتحمر

طريقة عمل كباب حلة

يعد كباب الحلة من أكلات إفطار رمضان المغذية واللذيذة ونقدمه لكم بخطوات الشيف شربيني

مقادير كباب حلة

لحمة

بصل

بهارات

فلفل حار

طماطم

كرفس

كرات

مرقة

ملح

فلفل أسود

زبدة أو زيت

ارز بالشعرية للتقديم



طريقة عمل كباب حلة

* يشوح البصل فى الزيت مع الفلفل الحار و يمكن وضع كرفس معها و كرات

* عندما يتغير لون البصل نضع اللحمة و مع التوايل ونقلب جيدا حتي تحمر اللحمه ثم نضع ماء ومكعب مرق ثم يضاف الطماطم المفرومة

* تتبل بالملح و الفلفل و نتركها علي النار حتي تغلي وترفع حين تنضج و تقدم وتزين بالكرفس وتقدم مع الارز بالشعرية

طريقة عمل بامية ويكة

تعد البامية الويكة من أكلات إفطار رمضان المغذية حيث تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والزنك والعناصر الغذائية المفيدة للصحة كما أنها خفيفة على المعدة ، ونقدم لكم طريقة عملها بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى



مقادير بامية ويكة

نصف كيلو بامية حلقات

ثوم

كزبرة جافة

مرقة

لحمة

طماطم مفرومة

خل

سمنة

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل بامية ويكة

* تضاف البامية في المرقة مع الطماطم و تخفق البامية في الخلاط

* تسخن السمنة في حلة ويضاف الثوم، والكزبرة، ثم تضاف البامية وتترك على النار حتى تمام الطهي

طريقة عمل صينية الكنافة بالقشطة

تعد الكنافة من أكلات إفطار رمضان الرئيسية فهى من أهم الأصناف الرمضانية التى تقدم فى كل بيت، ونقدم لكم طريقة عمل كنافة بالقشطة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى .



مقادير صينية الكنافة بالقشطة

كنافة مفتتة

سمنه

كوب لبن

3 ملعقة كبيرة

نشا

ملعقة صغيرة ماء زهر

فول سودانى مجروش

جوز هند

شربات



طريقة عمل صينية الكنافة بالقشطة

* سيحى الزبدة وقلبيها مع الكنافة المفتتة وإفردي نصف الخليط فى صينية و من الممكن إضافة القليل من السكر البودرة وتقليبها مع الكنافة والسمن

* إضيفى اإلى اللبن المغلى على النار النشا المذاب فى القليل من اللبن و إفردى خليط المهلبية بعد أن يبرد قليلاً على الكنافة مع الفول السودانى المجروش وجوز الهند

* رصى طبقة أخرى من الكنافة والسمن وساوى الوجه وأدخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم إسقيها بالشربات وزينى الوجه بالمهلبية والفول السودانى المجروش وجوز الهند

أكلات إفطار رمضان .. طريقة عمل حمام كداب و كباب حلة وبامية ويكة وصينية كنافة بال

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