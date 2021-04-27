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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات إفطار رمضان.. طاجن عكاوى وكفتة دجاج بالتقلية وأرز بالبابريكا وبلح الشام

أكلات افطار رمضان..
أكلات افطار رمضان.. طاجن عكاوى وكفتة دجاج بالتقلية وأرز

 يعد البحث عن أكلات افطار رمضان من أكثر الأمور التي تحير المرأة خلال شهر رمضان، حيث ترغب في تعلم  طريقة عمل عدة أكلات شهية ولذيذة، وفي نفس الوقت مغذية ومشبعة لتعوضهم عن عناء الجوع طوال ساعات الصيام.

نقدم لكم طريقة عمل عدة أكلات افطار رمضان للشيف شربيني تتمتع بمذاق شهي، وهي: طاجن عكاوى ، وكفتة دجاج بالتقلية وأرز بالبابريكا والبصل وبلح الشام.

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طريقة عمل طاجن عكاوى

من أبرز الأطعمة المغذية التى يمكن وعها فى قائمة أكلات افطار رمضان بخطوات الشيف أسامة السيد

مقادير طاجن عكاوى
عكاوى 

بصل 

ثوم 

مستكة 

ورق لورا 

كرفس

 كرات 

جزر 

قرنفل 

جوزة الطيب 

زعتر 

بابريكا 

حبهان 

ملح 

فلفل أسود

 بهارات

 دقيق 

قرفة 

زيت

ماء 

بطاطس 
طريقة تحضير طاجن عكاوى
* اسلقي العكاوى مع المستكة و الجزر و الكرفس كمنكهات و الماء و غطيها نصف تغطيه حتى تستوى

* افصلى العكاوى عن الخضار و ضعيها فى طبق و رشيها بالدقيق

* ثم ضعيها في حلة اخري و شوحيها حتى تعطى لون للدقيق ثم ضيفى البصل و الجزر و قلبي جيدا

* ثم ضيفي جوزة الطيب والثوم المفروم و البابريكا و البهارات ثم ضيفى البطاطس و الزعتر و ورق اللورا و ضيفى مرقة العكاوي المعدة مسبقا و اتركية لدقائق حتي تتجانس كل البهارات مع العكاوى

* ثم ضعي كل المكونات فى طاجن و ادخليها الفرن و رشيها بقليل من الزيت و غطيها بورقة زبدة و اتركيها ختي تمام النضج و قدميها بالهنا

طريقة عمل كفتة الدجاج بالتقلية
 

تعد كفتة الدجاج بالتقلية من أكلات افطار رمضان غير التقليدية ونقدها لكم بطريقة الشيف نجلاء الشرشابى 
مقادير كفتة الدجاج بالتقلية
دجاج مفروم 

بصل مبشور

 عصير طماطم 

ثوم مفروم 

كوسة 

قرفة ناعمة

 زنجبيل بودرة 

ملح 

فلفل أسود 

زيت
طريقة عمل كفتة دجاج مسبكة
* إخلطى الدجاج مع الملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل والثوم و شكلى الخليط لكرات

* شوحى البصل والثوم فى الزيت على النار ثم أضيفى عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود، وأضيفى الكفتة وقطع الكوسة وإتركى الخليط حتى النضج وقدميها

 

طريقة عمل ارز بالبابريكا والبصل

يعد الأرز من الاطباق الأساسية التى تقدم بجانب أكلات افطار رمضان لذا نقدم لكم طريقة غير تقليدية لعمل طبق الأرز مع الشيف نجلاء الشرشابى 
مقادير ارز بالبابريكا والبصل
2 كوب أرز 

2 كوب ماء 

بصلة مبشورة 

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة بابريكا

 ملح 

فلفل أسود 
طريقة عمل ارز بالبابريكا والبصل
* قلبى مع الأرز مع البصل فى الزيت على النار,أضيفى الملح والبابريكا والفلفل الأسود والماء وقلبى ,إتركى الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه

طريقة عمل  بلح الشام

لـ نجلاء الشرشابى 
مقادير بلح الشام
كوب دقيق 

ربع كوب زيت

ثلاثة أرباع كوب ماء 

رشة ملح 

ملعقة صغيرة سكر 

3 بيضة 

فانيليا 

شربات

 زيت
طريقة عمل  بلح الشام
* إخلطى على النار الماء والزيت والدقيق والملح والسكر وقلبى حتى تحصلى على عجينة ذهبية اللون

* قلبى العجينة فى العجان لتهدأ ثم ضيفى خليط البيض والفانيليا و ضعى بلح الشام فى كيس حلوانى وقطعيه ثم إقليه فى الزيت ضعى بلح الشام فى الشربات وصفيه وقدميه

أكلات افطار رمضان طريقة عمل طاجن عكاوى طريقة عمل كفتة الدجاج طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل أرز بالبابريكا طريقة عمل أرز بالبصل الشيف

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