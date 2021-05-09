أنا الممكن.. سيارة تزرع الأمل للشباب في رمضان | صور

" أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن .. متمسك بالممكن ده أنا قطر بيجري و ميقوفشي " كلمات أصبحت تتردد في عقلك بشكل لا إرادي، لأنها تعبر عن طبيعة الشخصية المصرية التي اتسمت وسط شعوب العالم بالعزيمة والإصرار، كلمات تجدها تتخلل الروح لتعطيها دفعة قوية إلى الامام فتهزم شعور اليأس بداخلك، وهذه هي الرسالة التي أراد صناع هذا الإعلان الرمضاني إيصالها إلى جمهور المشاهدين عن طريق هذه الأغنية.

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" أنا سايق مركبي والكورة في ملعبي .. انا قدك يا حياة مهما تكركبي " أصوات مصرية أصيلة تغنت بهذه الكلمات التي كانت لها مفعول السحر على الأسماع، عندما امتزج الصوت الشجي للفنان مدحت صالح مع الصوت الشبابي للفنان محمود العسيلي والصوت العذب للفنان دياب، اختيار وقع بدقة متناهية مع أصوات تلامس القلوب وكلمات تمس الوجدان، ويتخلل تلك الأصوات مشاهد تعبر عن حياة المصريين بمختلف المواقف الصعبة التي يمرون بها والتي تكاد يستحيل حلها لدى أي شخصية أخرى عدا الشخصية المصرية.

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" أنا ماشي في سكتي مهما هتلخبطي .. انا عارف قوتي فبراحتك خبطي " أثناء عرض بعض المشاهد التي تعبر عن مختلف المواقف الحياتية التي يمر بها المصريين، ظهر مشهد صغير لرجل لم يقف مستسلمًا أمام مشكلة البطالة، فقد قام بعمل مشروع من خلال سيارته البسيطة مستغلًا مساحة حقيبتها الواسعة ووضع بها ماكينة عمل القهوة والمشروبات الساخنة ووقف على أحد الطرق لبيع هذه المشروبات للمارة.

مشروع القهوة

" لا بسلم ولا أطاطي .. مين يقدر يوم على إحباطي .. وكلمة لأ مش في حياتي " ظهرت شخصية هذا الرجل كنموذج بسيط يعبر عن حال الكثير من الشباب الذين لم يستسلموا لظروف الحياة الصعبة، وساعدهم على ذلك الأيقونة التي استطاعت ان ترسخ وجودها منذ بداية صناعتها في ثلاثينيات القرن الماضي وحتى وقتنا هذا رغم توقف إصدارها منذ العام 2003 وهي السيارة العريقة VOLKS WAGEN BEETLE.

مشروع القهوة

كانت قد انتجت السيارة BEETLE شركة صناعة السيارات الألمانية الشهيرة فولكس واجن

VOLKS WAGEN، والتي قد تأسست في العام 1937 على يد حزب العمال الألماني، والذي كان دائمًا ما يستخدم ادولف هتلر زعيم النازية الألمانية، إصدارات هذه الشركة كدعاية لنظامه النازي مستغلًا متطلبات شعبه البسيطة.

VOLKS WAGEN BEETLE

كانت قد صنعت السيارة VOLKS WAGEN BEETLE عندما إصدار أدولف هتلر بيانًا في العام 1938 يطلب خلاله صناعة سيارة تناسب المتطلبات البسيطة للشعب، على ان تكون اقتصادية الشراء والاستهلاك، خفيفة سريعة وصغير الحجم تتسع لأربعة أشخاص، و اعتمادية مرنة مع الطرق الصحراوية الوعرة، فاستعان حزب العمال الألماني بالمهندس الشهير فارديناند بورشيه لتصميم الأيقونة BEETLE.

VOLKS WAGEN BEETLE

تتسم السيارة VOLKS WAGEN BEETLE، عن أقرانها بالحقيبة الأمامية والتي توجد في جميع إصدارات السيارات بالخلفية، وتتميز تلك الحقيبة برحابتها و اتساعها بشكل كبير وهذا ما جعل منها فكرة ناجحة بالتأكيد يستغلها جيل الشباب لعمل المشروعات الصغيرة، كبيع المشروبات والقهوة الساخنة.

VOLKS WAGEN BEETLE

سميت السيارة VOLKS WAGEN BEETLE بالخنفساء نظرًا لتصميم هيكلها الخارجي الغريب والذي يشبه بحد كبير شكل الخنفساء، وكانت قد استمدت السيارة BEETLE قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات.