شيخ الأزهر: الثوابت في الإسلام تتسم بالكثرة وصعوبة إدراك أسباب التشريع

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن أحكام الشريعة الإسلامية منها ما هو ثابت دائم ومنها ما هو متغير مرن.

أضاف شيخ الأزهر، أن النوع الأول كما يتصف بالثبات فانه يتصف كذلك بالكثرة والتفصيل وصعوبة إدراك الأسباب والعلل في تشريعه، بخلاف النوع الثاني الذي يتصف بقابلية التحرك مع حركة الإنسان، كما يتسم بسهولة إدراك الغاية من تشريعه.

وأشار إلى أننا حين نفرق بين الثوابت والمتغيرات ، بأن الثوابت في الشريعة كالعبادات مثلا تستعصي على البحث العقلي، فإننا لا نقصد أنها تعارض أحكام العقل وتناقضه، وأن الإنسان حين يخاطب بها مخاطب بالإيمان بالمستحيلات، منوها أنه يجب التنبه إلى الفرق الدقيق بين التكليف بأمور مستحيلة التعقل في ذاتها وبين أمور معقولة في أنفسها.

وأكد أن الأمور المستحيلة لا يقع التكليف بها بأي حال من الأحوال، بخلاف الأمرو التي يدرك العقل أسبابها وآثارها.

وذكر أن الإسلام والأديان بأسرها وهي تخاطب الإنسان لا تطلب منه أبدا أن يؤمن بما يرفضه عقله أو أن يصدق بما يستحيل تصديقه.