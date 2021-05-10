مساعد مخرج "الاختيار 2" يكشف كواليس اكتشاف الممثلين.. فيديو

كشف إبراهيم فرج، مساعد مخرج مسلسل الاختيار 2، كواليس اكتشاف الممثلين للمسلسل.



وقال "فرج"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "بدأنا التحضير للمسلسل منذ شهر أغسطس، وتم عمل معالجة لحلقات وقصة المسلسل، وكان هناك شخصيات حقيقة للمسلسل وحصلنا على صورا لها".



وأشار: "بعد الحصول على صور الشخصيات الحقيقية بدأنا في تجميع المعلومات الخاصة بكل شخصية" لافتا: "في أول 10 حلقات جاء لنا أكثر من 200 ممثل، وكان منهم 60 شخصية حقيقة، وكان لابد من البحث عن أقرب شكل للشخصية الحقيقة من المتقدمين مع مراعاة أن يكون الممثل قوي".



وأوضح: "بدأت أنزل المسرح وأشوف الممثلين وأختار الأنسب وأقول لهم ابعتولي شغل ليكم.. تابعت آداء أكثر 5 آلاف شخص.. وتم عمل تجارب آداء لـ 1500 شخص"، مؤكدا: "كان لازم الممثل يطابق الشخصية الحقيقة".

