حالته حرجة.. تطورات أزمة سمير غانم الصحية.. «خاص»

نفى مصدر مقرب من عائلة الفنان سمير غانم، أنه دخل في غيبوبة خلال الساعات الماضية وقال المصدر " الحالة صعبة للغاية ولكن لم تصل إلى دخوله في غيبوبة ".



أكد مصدر طبي لـ"صدى البلد" أن الفنان الكبير سمير غانم مازال وضعه حرج للغاية وموضوع على جهاز التنفس الاصطناعي، ويقوم حاليا بعملية الغسيل الكلوي.

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على توجيه رسالة محملة بالدعوات إلى والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام .



وكتبت دنيا سمير غانم" اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك".



واستكملت "اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدًا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله".



وتابعت دنيا سمير غانم "اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، فلا شافي إلا سواك، ربي افرحنا بعافيتهم عاجلا غير أجل، اللهم كما شفيت ايوب بعد الابتلاء اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، وكل من طال مرضه برحمتك وقدرتك يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بشفائك، وداوي دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بدوائك، وعافي دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بعافيتك ".