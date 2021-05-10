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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل 11 إصابة بفيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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وقالت اللجنة إن جميع الحالات قادمة من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية أو اي حالات وفاة.

وتم تسجيل 18 حالة جديدة بدون أعراض، بينما يخضع 319 مريضًا بدون أعراض للمراقبة الطبية.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 90769 حالة، مع بقاء عدد الوفيات عند 4636.

وقال سفير الصين لدى الهند ، سون ويدونج، أمس الأحد، إن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستحول مليون دولار إلى نظيرتها الهندية لدعم جهود المنظمة في مكافحة جائحة  كورونا - كوفيد 19 المستعر في البلاد.

وكتب ويدونج عبر حسابه على تويتر: "قرر الصليب الأحمر الكندي أيضًا تقديم مليون دولار كمساعدة نقدية لجمعية الصليب الأحمر الهندي من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمساعدة الهند في مكافحة كورونا".

 

لجنة الصحة الوطنية الصينية الصين الصليب الأحمر الصينية فيروس كورونا المستجد كوفيد19

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