نقيب صيادلة الإسكندرية : الموافقة علي تكليف جميع خريجي دفعتي 2018 و 2019

أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، في تصريحات لصدي البلد، أن لجنة الصحة بمجلس النواب قررت، وبحضور مساعدي وزيرة الصحة د. سحر حلمي ود. احمد السبكي منذ قليل التالي:-

1- الموافقة علي تكليف جميع خريجي كلية الصيدلة دفعتي 2018، 2019 وتكليف باقي دفعة 2018 كاملة فورا ووضع جدول زمني محدد لباقي دفعة 2019 خلال اسبوعين.

2- موافقة الوزارة علي قبول التظلمات في تعديل الرغبات طبقا للحالات الإنسانية .

3- لا فرق بين التكليف السابق والحركة والاعلان التكميلي الحالي الكل نفس التكليف .

4- وضع جدول زمني واضح لتكليف كل الدفع من الخريجين حتي دفعات 2024 .

5- التنبيه علي كل من يريد الدخول كلية صيدلة بداية من العام الدراسي بعدم الزاميه التكليف.

أكد الشافعي، أنها قرارات مهمة لصالح الدفعتين وهي ما تم تأكيدها أمس باجتماع النقابة من السادة النواب واننا مستمرون كما بدانا في هذه القضية كما نتوجه بالشكر للسادة النواب علي تبنيهم القضية َوجهودهم الدءوبة فيها

ونخص السادة د. محمود سعد ، د. كريم بدر حلمي، ومهندس محمد إسماعيل.