عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب صيادلة الإسكندرية : الموافقة علي تكليف جميع خريجي دفعتي 2018 و 2019

نقابة الصيادله -
نقابة الصيادله - تكليف الصيادلة

أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، في تصريحات لصدي البلد، أن لجنة الصحة بمجلس النواب قررت، وبحضور مساعدي وزيرة الصحة د. سحر حلمي ود. احمد السبكي منذ قليل  التالي:-

1- الموافقة علي تكليف جميع خريجي كلية الصيدلة دفعتي 2018، 2019 وتكليف باقي دفعة 2018 كاملة فورا ووضع جدول زمني محدد لباقي دفعة 2019 خلال اسبوعين.

2- موافقة الوزارة علي قبول التظلمات في تعديل الرغبات طبقا للحالات الإنسانية .

3- لا فرق بين التكليف السابق والحركة والاعلان التكميلي الحالي الكل نفس التكليف .

4- وضع جدول زمني واضح لتكليف كل الدفع من الخريجين حتي دفعات 2024 .

5- التنبيه علي كل من يريد الدخول كلية صيدلة بداية من العام الدراسي بعدم الزاميه التكليف.

أكد الشافعي، أنها قرارات مهمة لصالح الدفعتين وهي ما تم تأكيدها أمس باجتماع النقابة من السادة النواب واننا مستمرون كما بدانا في هذه القضية كما نتوجه بالشكر للسادة النواب علي تبنيهم القضية َوجهودهم الدءوبة فيها 

ونخص السادة د. محمود سعد ، د. كريم بدر حلمي، ومهندس محمد إسماعيل. 

مجلس النواب الصحة وزيرة الصحة لجنة الصحة الخريجين الصيدلة

موضوعات متعلقة

90 يوم على ظهر الحمارة ونيسة.. العمدة يختتم رحلته من الجيزة إلى أسوان

مصر تستقبل 1.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا اليوم

الصحة: تسجيل 1138 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 59 وفاة

"المنيرة العام" ينجح فى استئصال تمدد شرياني لمرضي الغسيل الكلوي

الأطباء تعلن سقوط 5 شهداء جدد اليوم بفيروس كورونا

شهيد كورونا.. الصحة تطلق اسم "إيهاب سراج الدين" على مركز تجميع بلازما الدم بـ "فاكسيرا"

وزيرة الصحة: اتفاقية التصنيع تتيح إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" خلال السنة الأولى

رئيس فاكسيرا: استقبال أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا غدا

ترشيحاتنا

نقيب صيادلة الإسكندرية : الموافقة علي تكليف جميع خريجي دفعتي 2018 و 2019

تفحم سيارة بالكامل.. السيطرة على حريق بمعرض سيارات دون إصابات بالإسكندرية

لسبب غريب.. كوافيرة تقص رموش عميلة بعد تركيبها.. صور

محامي عبدالله السعيد يوضح حقيقة تغريمه 2 مليون دولار لصالح النادي الأهلي

شاهد .. أول صور مسربة بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III من سونى

تعرف علي التيسيرات المقدمة لـ حاضنات الأعمال وفقا لقانون المشروعات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

حالتها غير مستقرة وترقد في العناية.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

تأكيدا لـ صدى البلد.. رامي رضوان يعلن تطورات حالة سمير غانم الصحية

حالته حرجة.. تطورات أزمة سمير غانم الصحية.. «خاص»

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريعة وسهلة.. طرق تنظيف المنزل قبل العيد

بالصدفة.. امرأة تعثر على قبو مرعب أسفل منزلها ومفاجأة صادمة بداخله|صور

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ