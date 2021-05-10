تعرض منزل الرئيس الموريتاني السابق للهدم

كشف محامي الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، عن تعرض منزل موكله في مقاطعة بنشاب لـ الهدم والتكسير من طرف فرقة من الدرك الوطني.

وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، وفق ما نقلته "روسيا اليوم": "إن المنزل تم تطويقه ومنع الاقتراب منه".

وطالبت بتمكينها من وثيقة الإنابة القضائية أو الأمر بالتفتيش المتعلق بالمنزل من أجل ممارسة ما يتيحه القانون من طعون وإجراءات.

وأضاف المحامون: "ما تم من تكسير وهدم في منزل موكلنا بحثا عن الوهم يعتبر إفسادا في الأرض، واعتداء صارخا على ملكية خاصة محمية قانونا دون أي سند قانوني أو شرعي".

وأكدت:"يعد انتهاكا صارخا لكل قيم العدالة ومبادئ القانون وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وتقويضا لحق الدفاع الذي هو الضامن لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية ممتلكاتهم".