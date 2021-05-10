الهند تسجل 3750 حالة وفاة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الإثنين، تسجيل 366 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و3750 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبذلك يصبح إجمالي الإصابات في الهند 22.66 مليون إصابة بفيروس كورونا، و246 ألف و116 حالة وفاة بالفيروس.

وقال سفير الصين لدى الهند ، سون ويدونج، الأحد الماضي، إن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستحول مليون دولار إلى نظيرتها الهندية لدعم جهود المنظمة في مكافحة جائحة كورونا - كوفيد 19 المستعر في البلاد.

وكتب ويدونج عبر حسابه على تويتر: "قرر الصليب الأحمر الكندي أيضًا تقديم مليون دولار كمساعدة نقدية لجمعية الصليب الأحمر الهندي من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمساعدة الهند في مكافحة كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم، تلقت الهند، وهي دولة تضم أكثر من مليار شخص، الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية لـ كورونا التي تبرع بها RCSC، والتي تتكون من 100 مركز أكسجين و 40 جهاز تهوية وإمدادات طبية أخرى.

في 30 أبريل، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينج رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يعرب فيها عن استعداد بكين لتقديم كل المساعدة اللازمة للهند في الوقت الذي تواجه فيه موجة جديدة من كورونا - كوفيد 19.

وتشهد الهند، ثاني أكثر الدول تضرراً في العالم من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19، ارتفاعاً في معدل الإصابة اليومي منذ منتصف فبراير.