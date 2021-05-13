إنقاذ حياة مصاب كورونا من الموت بطنطا.. تفاصيل

نجح فريق طبي بقسم الجراحة بمستشفى المنشاوي العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، في إجراء جراحة دقيقة لمريض مصاب بفيروس كورونا، يعاني من قرحة منفجرة بالاثني عشر مهملة وصديد بالبطن و التصاقات شديدة.

كما ضم الفريق الطبي الدكتور هيثم عواد رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والفريق المعاون الدكتور إيهاب عيسى والدكتور كامل عابدين،والدكتور عماد عبده والدكتور أحمد الرفاعي طبيب التخدير.

وأكد الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام ، توفير جميع سبل الراحة والرعاية اللازمة للمصابين من فيروس كورونا داخل الحجر الصحى لحين استكمال الشفاء، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية.

فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة مصاب كورونا باجراء عمليه جراحية له بمستشفي المنشاوي

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