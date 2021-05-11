دعاء فك الكرب والهم والحزن.. الإفتاء توضح

الدعاء هو سلاح المؤمن للخروج من الكرب والهم والحزن، فعلى المسلم أن يتضرع إلى الله في جوف الليل، كما أن الثلث الأخير من الليل هو أفضل أوقات إجابة الدعاء، خاصة ونحن في ليلة الـ 29 من رمضان، عسى أن تكون ليلة القدر فيفتح الله لك كل أبواب الخير ويصرف عنك كل شر.

وذكرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك دعاء فك الكرب والهم والحزن كان النبي صلى الله عليه وسلم يردده وهو “لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم”.

فلا يثبت الكرب والهمّ أمام كلمات التوحيد والتعظيم الخالص للَّه تعالى رب العالمين.

وأضافت دار الإفتاء أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء “يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين”.

فهذا الدعاء من أعظم الأدعية التي تتضمن تحقيق العبودية لله رب العالمين، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، فهو سبحانه الحي القيوم، الرحمن الرحيم، والعبد يستمد العون والتأييد من قيوميته، ويستغيث برحمته التي وسعت كل شيء، لينال منها ما يسعده في دنياه وآخرته.

فك الكرب والحزن

تلقى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية سؤالا مضمونه: “ما دعاء فك الكرب والحزن؟”.

وأجاب مستشار المفتي عن السؤال قائلا إن هناك 4 أشياء إذا فعلتها يفك كربك إن شاء الله وهى:

1- قول دعاء فك الكرب “اللهم أنى أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.



2- ترديد دعاء سيدنا يونس في بطن الحوت “لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين”.



3 و4- كثرة الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.



فهذه أربع أشياء لو فعلنا حتى واحد منها سنجد أن الكرب يفك ومع فكه سنرضى بقضاء الله وقدره.

أفضل وقت لدعاء الفرج

في الثلث الأخير من الليل ساعة إجابة، لا يرد الله فيها عباده، بل يناجيهم ليدعوه بما يريدون من تفريج الهموم وكشف الضر، فالله وحده القادر على تفريج الهموم والكروب.



ومَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، بأنه عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله.



ومن أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».



وتابع قائلًا: وهناك الكثير من الأدعية فى فك الكرب والهم وهى "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد، ولا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين"، داعيين المولى عز وجل أن يفك كرب المكروبين ويرفع عنهم الهم والغم.