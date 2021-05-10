استشاري مناعة يوضح اختيار اللقاح الأنسب لمواجهة كورونا

ارتفاع إصابات كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة و بجامعة عين شمس، إن الفترة المقبلة سيكون هناك لقاحات جديدة غير الموجودة فى الدول حاليًا لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن لقاحات كورونا الموجودة حاليًا يتم اعطاؤها على حسب حالة كل شخص.



ولفت إلى أن الشخص يحصل على اللقاح بعد معرفة الحالة الصحية، فهناك لقاح يعطى للمواطن الذى يعانى من أمراض مزمنة وهناك لقاح يعطى للشخص الطبيعي.



وأشار إلى أن الشخص الذى أصيب بفيروس كورونا من الممكن أن يحصل على اللقاح فى فترة زمنية بين شهر لـ ثلاثة أشهر من التعافي.



وأوضح أن الشخص المتعافى من كورونا يكون لديه أجسام مضادة تستطيع مواجهة الفيروس لمدة ثلاثة اشهر، ولذلك من أصيب بكورونا من الممكن أن يحصل على اللقاح بين شهر لـ ثلاثة أشهر.

