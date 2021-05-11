البنك المركزي:261.7 مليار جنيه ودائع البنوك في فبراير الماضي

ارتفعت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بنهاية فبراير الماضي إلي 261.741 مليار جنيه بعد أن كانت 254.2 مليار جنيه في يناير من نفس العام ومقارنة بـ 266.1 مليار جنيه في ديسمبر 2020.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة نقود الاحتياطي إلي 921.7 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 914.423 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 916.733 مليار جنيه في ديسمبر من العام السابق.



بلغ حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي بنهاية فبراير الماضي مايقرب من 660 مليار جنيه مقابل 660.14 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 650.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق.



ووصلت جملة الأصول الاجنبية ضمن نقود الاحتياطي إلي 213.6 مليار جنيه في فبراير الماضي بعد ان كانت 211.6 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة ب، 211.81 مليار جنيه في ديسمبر السابق.



وبلغ إجمالي صافي الاصول المحلية نحو 708.1 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 702.8 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 704.923 مليار جنيه في ديسمبر 2020.



ووصل صافي المطلوبات من الحكومة ضمن نقود الاحتياطي لبنود " الأوراق المالية، التسهيلات الائتمانية، الودائع" نحو 731.8 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 824.5مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 692.1 مليار جنيه في ديسمبر السابق.



وبلغ صافي المطلوبات من البنوك نحو 221.6 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 172.91 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 182.534مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي.