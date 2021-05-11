عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي:261.7 مليار جنيه ودائع البنوك في فبراير الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بنهاية فبراير الماضي إلي 261.741 مليار جنيه بعد أن كانت 254.2 مليار جنيه في يناير من نفس العام ومقارنة بـ 266.1 مليار جنيه في ديسمبر 2020.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة نقود الاحتياطي إلي 921.7 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 914.423 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 916.733 مليار جنيه في ديسمبر من العام السابق.

زايد: البنك المركزي يبحث دعم قطاع الصحة بـ500 عيادة متنقلة بـ775 مليون جنيه

البنك المركزي يحظر على الجهاز المصرفي إسناد خدمات الدفع بالموبيل بدون الرجوع إليه.. تفاصيل


بلغ حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي بنهاية فبراير الماضي  مايقرب من 660 مليار جنيه مقابل 660.14 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 650.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق.


ووصلت جملة الأصول الاجنبية ضمن نقود الاحتياطي إلي 213.6 مليار جنيه في فبراير الماضي بعد ان كانت 211.6 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة ب، 211.81 مليار جنيه في ديسمبر السابق.


وبلغ إجمالي صافي الاصول المحلية نحو 708.1 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 702.8 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 704.923 مليار جنيه في ديسمبر 2020.


ووصل صافي المطلوبات من الحكومة ضمن نقود الاحتياطي لبنود " الأوراق المالية، التسهيلات الائتمانية، الودائع" نحو 731.8 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 824.5مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 692.1 مليار جنيه في ديسمبر السابق.


وبلغ صافي المطلوبات من البنوك نحو 221.6 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 172.91 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 182.534مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي.

 

 

 

البنك المركزي ودائع البنوك نقود الاحتياطي اخبار مصر مال واعمال

موضوعات متعلقة

البنك المركزى: تعطيل العمل فى البنوك 5 أيام بمناسبة العيد

ترشيحاتنا

إجراءات تطوير الضرائب العقارية.. تفاصيل

فيديو جراف.. سيدة تضع 9 توائم دفعة واحدة

فيديوجراف.. اشتغلت بالواسطة.. مي عمر تكشف أسرارا شخصية لأول مرة

البنك المركزي:261.7 مليار جنيه ودائع البنوك في فبراير الماضي

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم 11-5-2021

مش بتضيع وقت.. جينيفر لوبيز تعود لحبيبها بعد التخلي عن خطيبها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

نشرة الرياضة.. اتحاد الكرة يعلق على واقعة حذاء شيكابالا.. خالد الغندور يهاجم مخرج القمة 122

موعد عيد الفطر المبارك 1442 - 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-5-2021

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ