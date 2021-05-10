شوقي علام: علينا تشجيع الأطفال على الصوم دون فرضه عليهم

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على أهمية تشجيع الأطفال على الصوم رغم أنه ليس مفروضا عليهم.



وأضاف علام، علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن تدريب الأطفال على الصوم يمكن أن يتم من سن 7 سنوات دون إجبار، مشيرا إلى أن فرض الصيام لا يسقط إلا بالأسباب الشرعية.

وأوضح رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه في ظل الظرف الخاص الذي نعيشه من جائحة فيروس كورونا يمكن إخراج أموال الزكاة من أول أيام شهر رمضان الكريم.



وأشار رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى أن تأخير السحور إلى قرب موعد اذان الفجر سنة عن الرسول (ص)، منوها إلى أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وقال الله أكبر فهذا إعلان عن بدء الصيام.



