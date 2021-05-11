بديل طبيعي للفياجرا .. 4 أطعمة مثبتة علميا تعزز مستويات هرمون التستوستيرون

بديل الفياجرا

تبدأ مستويات هرمون التستوستيرون في الانخفاض مع تقدم العمر. من الحقائق المعروفة أن هرمون التستوستيرون هو هرمون أساسي. لا يؤثر فقط على الجهاز التناسلي ولكن أيضًا على العديد من الأنسجة. يلعب دورًا حيويًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ، وبناء العضلات ، والحفاظ على التوازن الهرموني ، والتحكم في معدل التمثيل الغذائي.





من الحقائق المعروفة أنه يمكن الحفاظ على مستوى هرمون التستوستيرون عن طريق تناول القليل من الأطعمة التي تساعد في إنتاج الهرمون.

نحن نناقش كذلك بعض الأطعمة الفائقة لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون:

من المكونات الرئيسية التي يجب تضمينها في النظام الغذائي الدهون الغذائية الصحية. يعتمد إنتاج التستوستيرون على الدهون في تكوين بنيته. يستخدم التستوستيرون الأحماض الدهنية كعنصر بناء.

إنها تتعلق كذلك بتناول الدهون الصحية. يمكنك دائمًا اختيار اللحوم التي تتغذى على العشب (أي لحوم الحيوانات التي تتغذى على العشب بدلاً من أن تتغذى على الحبوب) للتأكد من أن الدهون الجيدة تؤدي إلى إنتاج هرمون التستوستيرون.

اللحوم التي تتغذى على العشب لها قيمة غذائية عالية. لا تحتوي على مركبات يمكن أن تخل بتوازن هرمون التستوستيرون والإستروجين. بصرف النظر عن اللحوم التي تتغذى على العشب ، قم بتضمين الأطعمة التالية في النظام الغذائي لتعزيز مستويات هرمون التستوستيرون لديك:

1. البيض

البيض مصدر جيد للكوليسترول. لا تعتبر الدهون في البيض سيئة. وفقًا للدراسات ، لا يزيد الكوليسترول الموجود في البيض من مستويات الكوليسترول في الدم. لا يزيد ضغط الدم. يستخدم الكوليسترول كعنصر أساسي لزيادة إنتاج هرمون التستوستيرون. البيض مصدر جيد للبروتين لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية. لذلك ينصح بتناول البيض النيء حيث أن التسخين سيحلل مغذياته.

2. المحار (الزنك)

إنه غذاء طبيعي مشهور يمكنه تحسين إنتاج هرمون التستوستيرون. كما أنه يكمل قائمة الأطعمة التي تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون. يعتبر كمنشط جنسي. يحتوي على نسبة كبيرة من الزنك مما يجعله محسنًا رائعًا لهرمون التستوستيرون. المعادن الأخرى مثل المغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين د والنحاس موجودة أيضًا في المحار مما يجعله غذاءً ممتازًا لتعزيز هرمون التستوستيرون.

3. زيت الزيتون





يلعب دورًا مهمًا في مطبخ البحر الأبيض المتوسط. يتمتع سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الذين يستهلكون زيت الزيتون بصحة أفضل. كما أنه يعزز مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال. زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ويعزز إنتاج هرمون التستوستيرون. وفقا لدراسة ، بعد تناول زيت الزيتون بانتظام لمدة أسبوعين ، ارتفع مستوى هرمون التستوستيرون بنسبة 17٪. زيت الزيتون عامل مضاد للالتهابات وله تأثيرات مضادة للأكسدة. زيت جوز الهند هو أيضًا زيت صحي يجب أن يتناوله الشخص. تساعد الدهون المشبعة الموجودة في زيادة مستويات الهرمون.

4. الزبدة

حسنًا ، يعتقد معظم الناس أن الزبدة غير صحية. ومع ذلك ، فإن السمن النباتي الذي يتم إنتاجه من زيوت أوميغا 6 النباتية يسبب الضرر. تمد الزبدة الجسم بالدهون المشبعة الصحية والتي يمكن استخدامها لإنتاج هرمون التستوستيرون. العناصر الغذائية الأخرى التي يتم الحصول عليها من الزبدة هي فيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ك 2 وفيتامين أ الذي يساعد في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون.