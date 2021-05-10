التموين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بسبب زيادة البنزين.. فيديو

زيادة أسعار السلع والمنتجات

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أسعار السلع والمنتجات لم تتأثر نهائيا مع تحرير أسعار الطاقة.

وأضاف "عشماوي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا"، أن المناطق اللوجستية هي مخصصة في تغليف وتبريد وتجميد وتعبئة المنتجات الغذائية.



وأشار إلى أن استهلاك المواطنين خلال شهر رمضان يتعدى 100 مليار جنيه، موضحا أن المنتج المحلي الآن في الأسواق يحتل نسبة 80 في المئة من مساحة المعروضات، معقبا:" هناك حالة ثقة بين المستهلك المصري والمنتج المحلي".

وأكد مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،: "تحرير أسعار الطاقة أمر يحدث على مستوى العالم.. وأحيانا يكون له انعكاس على أسعار المنتجات، لكن في مصر أسعار المنتجات لم تتأثر حتى الآن، ولم نشهد حتى الآن زيادة سعرية بسبب تحرير أسعار الطاقة".