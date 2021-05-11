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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

9 مستندات للحصول على ترخيص بناء بالمنظومة الجديدة

تراخيص البناء
تراخيص البناء

بدأ التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، الثلاثاء الماضي، وفقا لقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

 

ومن المقرر استمرار التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزاً ومدينة بالمحافظات، التي تم اختيارها، اعتبارًا من أول مايو 2021 ولمدة شهرين.

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وتأتي منظومة البناء الجديدة في ضوء قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والكتاب الدوري رقم 86 لسنه 2021، المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، في ١٠ أبريل الماضي، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومه تراخيص البناء الجديدة.

 

وفيما يلي نستعرض مستندات تراخيص البناء وفقا لقانون البناء الموحد وفي ضوء المنظومة الجديدة.

 

مستندات تراخيص البناء

 

وتشمل المستندات اللازمة للحصول على الترخيص كالآتي:

  • صورة بطاقة الرقم القومى لمَن سيصدر باسمه الترخيص
  • توكيل رسمى من الطالب أو المكتب الهندسى
  • بيان بحساب قيمة التكاليف طبقًا للنموذج الوارد من اللائحة التنفيذية
  • تقرير «استشارى فنى تربة» فى حالة بناء 4 طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه
  • تقرير استشارى سلامة العقارات المجاورة طبقًا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية
  • صورة من سجل مشروعات المهندس المعمارى والإنشائى الخاص بالترخيص
  • نوتة حسابية معتمدة فى حالة تقديم وثيقة التأمين عن 4 طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه
  • 3 نسخ من رسومات هندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشارى
  • أصل شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية

 

إجراءات إصدار التراخيص

 

وجاءت إجراءات إصدار التراخيص -وفقا لقانون البناء الموحد- كالآتي:

1- يتعين على المالك أو من يمثله قانوناً التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص.

2- يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.

3-يكون مقدم الترخيص ( المهندس أو المكتب الهندسى ) مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.
4- يتقدم مقدم الترخيص (المهندس أو المكتب الهندسى) بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقاً للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الايصال من أدوات السداد.

5- تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ، ويجب على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف.

6- يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقة الرسومات للاشتراطات والتخطيطية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء والمعتمدة من الجهة الإدارية دون غيرها وطبقا للنموذج المرفق.

7- يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود ملف الترخيص وتسليم المالك أو من يمثله قانوناً الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة.

8- للجهة الإدارية فى حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص أن تقوم خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء المستندات من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوما ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص فى خلال 21 يوما من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة.

9- إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة تلتزم الجهة الادارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص.

10- يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الاستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصي عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف.

وفى حالة رفض الجهة الإدارية يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة ( 111 ) من القانون. ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة.

 

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