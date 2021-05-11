قبل أيام من العيد.. ضبط 96 طربة حشيش فى"البحيرة- الإسكندرية "

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن ( البحيرة – الإسكندرية) نشاط (ثلاثة من العناصر الإجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش ، وترويجه على عملائهم .

وعقب تقنين الإجراءات بنطاق مديرية أمن البحيرة تم ضبط (60 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحمص.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420,000) أربعمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

وبنطاق مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (36 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (252,000) مائتان وإثنان وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.