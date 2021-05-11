إخلاء سبيل ٩ أشخاص في واقعة اتهام المطرب حسن شاكوش بافتتاح كافيه

قررت محكمة مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار كمال مسعود إخلاء سبيل 9 أشخاص فى واقعة اتهام المطرب حسن شاكوش بافتتاح كافيه غير مصرح بتشغيله.

وكانت الأجهزة الأمنية منذ ما يقرب من شهر قامت بإغلاق "كوفى شوب"، يملكه المطرب حسن شاكوش، وذلك بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل، وألقت القبض على ٩ بودي جاردات منهم عدد من أصحاب المطرب .

وكانت قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش كوفى شوب دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفى شوب، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص.