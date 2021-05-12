"لسبل التيسير للمعاقين" .. جامعة حلوان تقيم دورة تدريبية.. تفاصيل

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « سبل التيسير للمعاقين »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن عقد هذه الورش يأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى توفر مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.



تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 23 و24 مايو 2021، فى تمام الساعة 02:00 ظهراً .



وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق "zoom" و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

اطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2021، التى تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

جدير بالذكر انه قد نظمت جامعة حلوان قوافل طبية مجمعة في منطقة كفر العلو بحلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة، وتأتي هذه الأنشطة في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط..

ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد لجائحة كورونا وجهت كلية الطب برنامج تثقيفى حول أبعاد الموضوع من خلال أساليب الوقاية من المرض، وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، وأيضا القاء الضوء على اللقاحات المتوفرة وأساليب التسجيل للحصول على اللقاح فضلاً عن تصحيح الأفكار المغلوطة عن اللقاح وتشجيع المواطنين على الالتزام بالكمامة والتباعد والتغذية السليمة وشارك في الندوة ا.د سمر محمود وا.د ولاء زين العابدين