حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

كما أسعد كابتن الإسماعيلي الشهير «رضا مرسي» جماهير نادي الدراويش لسنوات طويلة، حاول حفيده «سانتوس» نجم كرة القدم الاستعراضية رسم البسمة على وجوه المصريين في نهاية شهر رمضان المبارك.

في "باصة" لبائع الخضار و"لعبة حلوة" بينه وبين بائع الأحذية أو عدد من الأطفال، انطلق «عبدالمنعم صبري» الشهير بـ سانتوس ينشر البهجة في شوارع مصر بلمسته الموسيقية للساحرة المستديرة.

ففي مقطع فيديو مبهج اختتم سانتوس حامل اللقب الأول "للأكثر تحكمًا في الكرة على مستوى العالم" شهر رمضان بعزف أنغام السعادة على وجوه المصريين، من خلال ممارسة لعبتهم المفضلة "كرة القدم".

يظهر سانتوس في الفيديو وهو يرمي بالكرة لكل شخص يقابله من أجل الاستمتاع "باللعبة الحلوة"، وفي نهاية اللعب يفاجئهم بفانوس رمضاني صغير، ثم يحييهم ويرحل بعد رؤية الضحكة النابعة من القلب تعلو الوجوه.

من هو سانتوس؟

عبدالمنعم صبري هو حفيد كابتن «رضا» نجم الإسماعيلي الشهير، احترف كرة القدم الاستعراضية (المهارية) في سن الـ16، وبالإصرار والموهبة حطم الرقم القياسي في موسوعة جينيس بقدرته الخارقة على التحكم في الكرة.

فتتمايل الكرة بأعجوبة مع حركات سانتوس الجسدية، وتلتصق بقدميه ورأسه كأنهما توأم لا ينفصل، أو كأنها عشقته كما هواها.



مما مكن الشاب البالغ من العمر 27 عامًا من تحطيم الرقم القياسي لموسوعة جينيس بلقب "الأكثر تحكما في الكرة خلال عام 2015.

ليصبح بهذا اللقب هو "الوحيد في العالم الذي يحطم الأرقام القياسية لتلك الرياضة المميزة"، بعد تنطيقه الكرة لأكثر من 4 آلاف مرة خلال 60 دقيقة ليدفعه هذا الرقم للوصل إلى العالمية.