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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ الشرقية يكشف آخر استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ،  إنه تم تحديد نفس الأماكن  فى المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد  والتى يؤدى فيها المصلون أيضأ صلاة الجمعة وتم التشديد على  وكيل وزارة الأوقاف بالمتابعة واتباع كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية .

وأضاف  " غراب " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن صلاة العيد ممنوع فيها اصطحاب الأطفال وفقأ للاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء وزارة الأوقاف لمواجهة كورونا .


وأشار إلى أن  تم وضع علامات تحديد فى المساجد  تطبيقأ لإجراءات التباعد الاجتماعى ويتم إغلاق المسجد بمجرد امتلائه وسيتم غلق أى مسجد مخالف وتوقيع غرامة على المخالفين وإجراءات صارمة  وفقأ لكافة تعليمات مجلس الوزراء  ..

 

قرى محافظة الشرقية ممدوح غرب اخبار الشرقية تكبيرات صلاة العيد

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