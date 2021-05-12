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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ابقوا في منازلكم.. إسرائيل تحذر المستوطنين بعد استهدف منزل القيادي صلاح دهمان

الاحتلال يقصف غزة
الاحتلال يقصف غزة مجدداً واستهدف منزل القيادي صلاح دهمان

شنت قوات الاحتلال صباح اليوم، الأربعاء، غارات علي شمال قطاع غزة، استهدفت  منزل  القيادي في حركة حماس صلاح دهمان ووجهت تحذيرات للمستوطنين الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم.

وقالت قوات الاحتلال إن منزل القيادي صلاح دهمان كان يستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحماس.

وصب الاحتلال غارات جديدة بحي تل الهوا جنوب غرب غزة.

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وطالب الجيش الإسرائيلي سكان المستوطنات قرب غزة البقاء في منازلهم للاشتباه بعملية تسلل.

وأصيب 6 شبان فلسطينيين، صباح اليوم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت في مدينة بيت لحم وقرية مراح رباح جنوبا، فيما اعتقل 7 آخرون.

وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة "معا" أن مواجهات اندلعت في ساحة المهد ببيت لحم بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني صوبهم، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بجروح، جميعها في القدم.

وأضافت، أن جنود الاحتلال قاموا بتكسير زجاج عدد من المركبات المصطفة في منطقتي باب الدير والمسلخ بمدينة بيت لحم.

وفي قرية مراح رباح، أصيب ثلاثة شبان بأعيرة معدنية خلال مواجهات اندلعت في محيط مدرسة البنات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا كلا من أنور أحمد الفقيه (40 عاما) وعمرو محمود الشيخ (32 عاما) من قرية مراح رباح، والشقيقين محمد وعمر عماد الهريميمن من مدينة بيت لحم، وكلاهما في العشرينيات من عمرهما، وركي يوسف ديرية (33 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، وحسين صالح أبو عكر (33 عاما) من منطقة وادي أبو فريحة في مدينة بيت ساحور، ومحمد عبد الله العروج (34 عاما) من قرية العروج شرقا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

 

غزة قصف الاحتلال صلاح دهمان تل أبيب

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