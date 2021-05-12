قبل أن تضعيها فى فمك..أطعمة تمنع حلم الأمومة عند النساء

أطعمة مضرة

يعتبر العقم من المشاكل الشائعة بين النساء في الوقت الحاضر. في هذه الحالة ، لا يمكن للبويضات التي يطلقها المبيضان الوصول إلى قناتي فالوب. لذلك ، من الصعب أن يتم إخصابها. في بعض الأحيان ، لا تكفي صحة البيض للحفاظ على الخصوبة. في بعض الأحيان تظهر قناتا فالوب كمية أقل من المخاط مما يؤدي إلى انتقال البويضة بحرية. هناك العديد من العوامل المسؤولة عن العقم عند النساء مثل العيش في حياة غير صحية ومرهقة، يمنع تحقيق حلم الأمومة يمكن عادة حل مثل هذه المشاكل من خلال بعض التغييرات الغذائية. إليك 7 أطعمة قد تقلل من الخصوبة عند النساء.



1. الأطعمة المصنعة

هذه الأطعمة المصنعة ضارة بصحة الخصوبة. هذه الأطعمة محملة بالدهون MSG ومستويات عالية من شراب الذرة بالفركتوز ضارة جدًا للجسم. تحتوي على بعض السموم التي يصعب على الجسم التخلص منها. كما أنها مسؤولة عن زيادة الوزن ، مما يجعل الحمل صعبًا.

2. الكافيين



يُعتقد أن تناول أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من فرص الحمل بنسبة 50٪. يُعتقد أن الكبد يعمل بجد أكبر لمعالجة الكافيين الإضافي. يقلل من فعالية امتصاص الكالسيوم في الجسم. الجسم الذي يعاني من نقص الكالسيوم لا يمكنه الحمل بسهولة.

3. سكر

يُعتقد أن السكر الزائد في النظام الغذائي قد يجعل من الصعب على الهرمونات التناسلية أن تعمل بشكل صحيح. تلعب هذه الهرمونات دورًا مهمًا في إطلاق البويضة في قناة فالوب. تساعد هذه العملية على إخصاب الحيوانات المنوية السليمة.



4. الشوكولاته



الشوكولاتة مليئة بالكافيين ونسبة عالية من السكر. يمكن أن يكون استهلاك الشوكولاتة عالية الجودة أمرًا مقبولًا ولكن تأكد من عدم تجاوز الخط من هناك. استهلاك الكثير من الشوكولاتة يمكن أن يؤثر على الجهاز التناسلي.

5. منتجات فول الصويا وفول الصويا

بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي نباتي ، قد يخيب هذا خططك. يُعتقد أن استهلاك الكثير من بروتين الصويا يمكن أن يسبب مشاكل العقم. يحتوي على شكل نباتي من الاستروجين والفيتويستروغنز ، والتي تعمل بمثابة هرمون مضاد للحمل. يؤدي ارتفاع مستوى هرمون الاستروجين إلى اختلال توازن الهرمونات الأخرى أيضًا مما قد يؤخر إطلاق البويضة لعملية الإخصاب.

6. الأسماك عالية الزئبق



تمتلك الأسماك مثل سمك القرش وسمك أبو سيف مستويات عالية من الزئبق. عادة ما يتبين أنه لا يتم التخلص منه بسهولة من الجسم. الزئبق ضار بنمو الجهاز العصبي للطفل. كما يتسبب الزئبق في حدوث تشوهات خلقية ويساهم في انخفاض الوزن عند الولادة.

7. الكحول والتدخين



من المعروف أن الكحول يسبب مشاكل الصحة الإنجابية لدى النساء. يعزز عدم التوازن الهرموني في الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن. قد تؤدي نتائج ذلك إلى تلف الكبد وكذلك الأعضاء التناسلية. يمكن أن يساهم في العقم. وبالمثل ، يقلل التدخين أيضًا من صحة البيض. ويعتقد أيضًا أنه يمكن أن يسبب تشوهات وراثية. أفضل طريقة للتغلب على مثل هذه المشاكل هي التوقف عن هذه العادات غير الصحية واتباع نظام غذائي جيد. عش حياة خالية من الإجهاد وستعزز على الفور فرص حمل حزمة الفرح الصغيرة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.