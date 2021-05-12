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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تنشر فيديو مؤثرا لطفلتها قبل قتلها بأيام.. شاهد

السيدة و طفلتها
السيدة و طفلتها

نشرت سيدة بريطانية مقطع فيديو مؤثرا لطفلتها البالغة من العمر عامين، قبل قتلها على يد مجرمين قاموا بالسطو على منزلها، وحينما حاولت المقاومة قتلوا طفلتها. 

حسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 37 عاما، نشرت مقطع فيديو على صفحتها بإنستجرام ظهرت فيه طفلتها لآخر مرة قبل قتلها على يد لصوص نهبوا منزل السيدة. 

 

 

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وفقا لتحقيقات الشرطة، فإن مجموعة من اللصوص هاجموا منزل السيدة في غرب أثينا، و قاموا بتقييد زوجها وكانوا يبحثون عن المال والمجوهرات في المنزل ولكنها لم تخبرهم وحاولت المقاومة فقاموا بضربها على رأسها حتى فقدت الوعي. 

تسببت الضربة التي أصيبت بها السيدة في فقدانها للوعي، وتم نقلها على إثرها إلى المستشفى إلت أن الأطباء فشلوا في إنقاذها هي وطفلتها. 

كانت السيدة قد نشرت مقطع فيديو يجمعها بطفلتها على الشاطئ قبل الحادث بأسبوعين على صفحتها على انستجرام، ولكنها لم تعلم أنها ستكون المرة الأخيرة التي ستلتقى فيها الصغيرة. 

ورصدت الشرطة البريطانية مبلغ قدره 250 ألف جنيه استرليني لأي شخص يمكنه أن يدل على المجرمين الذين تسببوا في قتل السيدة وابنتها.

 

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