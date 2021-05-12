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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري F40

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

فيراري F40
فيراري F40

تعرضت سيارة فيراري F40 و هي سيارة نادرة جدا الي حادث اشتعال مروع في اليابان مؤخراً أثناء قيادة السيارة في طريق Hakone الأيقوني الجذاب.

ويعتبر بعض عشاق فيراري سيارة F40 واحدة من أعظم موديلات العلامة الإيطالية وأكثرهم أيقونية، مع صنع 1315 وحدة فقط منها بداية من 1987 بمحرك 2.9 لتر توين تيربو 8 سلندر بقوة 471 حصان وعزم دوران 577 نيوتن متر وناقل يدوي 5 سرعات.

وصرح سائق السيارة أنه فوجئ بصدور دخان من المحرك، ما دفعه لوقف السيارة على جانب الطريق في محاولة لفحصها، قبل أن يُفاجأ باشتعالها العنيف.

و قد تعرضت من قبل فيراري F40 الي حادث في أستراليا فقد السيطرة على سيارته أثناء تجربة قيادتها .

تفاصيل الحادث،تعود إلى أن سائق السيارة فيرارى F40 ، قد خرج عن الطريق اثناء اختبار السيارة ،ليصطدم بعدد من الأشجار بطريقة مؤسفة وفقًا للسلطات المحلية .

وغرابة هذا الحادث تعود الى ندرة السيارة، حيث لا يوجد حاليًا سوى نسختين منها يمكن شراؤها في أستراليا بأكملها، واحدة في سيدني بسعر 2.39 مليون دولار أسترالي، بينما الأخرى في بريسبان معروضة بسعر 2.7 مليون دولار أسترالي ، في حين يوجد أقل من عشرين نسخة فقط من السيارة في أستراليا.

السيارة فيراري تم تصنيعها بين عامي 1987 و1992، وتستمد F40 قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 2.9 لتر يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات لتحصل على قوة تبلغ 471 حصان، وهي قوة هائلة بالأخذ في الاعتبار وزن السيارة الصغير.

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