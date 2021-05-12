بأسماء مناطق يخدمها.. ما لا تعرفه عن كوبرى طلعت مصطفى

يعتبر كوبرى طلعت مصطفى من الكبارى المهمة التى أنشأتها وزارة النقل ضمن شبكة طرق عالمية تمت خلال السنوات القليلة الماضية لتشجيع حركة التنقل والتجارة بين جميع المحافظات ولا سيما محافظتى القاهرة والسويس والتى شهدت العديد من الكبارى المهمة ومنها كوبرى طلعت مصطفى.

كوبري طلعت مصطفى

أنشئ كوبري طلعت مصطفى عند علامة "الكيلو ٣٨" بطريق القاهرة السويس، بطول ٩٨٠ مترا وعرض ١٧,٩٠ مترا، ودوائر مرورية بأطوال ٦ كيلو

لخدمة القادم من مدينتي متجهًا إلى السويس أو القاهرة أو الشروق، والقادم من الشروق متجهًا إلى القاهرة أو السويس أو مدينتي، والقادم من السويس متجهًا إلى القاهرة أو الشروق أو مدينتي، القادم من القاهرة متجهًا إلى السويس أو الشروق أو مدينتي.

تكلفة كوبري طلعت مصطفى

بلغت تكلفة كوبرى طلعت مصطفى 56 مليون جنيه.