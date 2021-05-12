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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. حريق هائل بمنطقة حولي وتحرك عاجل من السلطات

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

سيطرت فرق الإطفاء بالكويت، على حريق، اندلع، مساء اليوم الأربعاء، في عقار مكونة من 9 طوابق، بمنطقة حولي؛ بعد بلاغ ورد لمركز العمليات، يفيد بنشوبه في غرفة شاليه خارجية، وامتداده إلى الدور الأول والأدوار العليا من الخارج.
 

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فقد تم توجيه مراكز “حولي والسالمية والشهداء” للإطفاء، إلى موقع الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه، وإخماده؛ بعد أن أخلوا العقار من السكان.
 

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وباشرت فرق التحقيق، عملها؛ لمعرفة أسباب الحادث، كما تواجد في موقع الحادث رجال الداخلية، والطوارئ الطبية.

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حريق الكويت قوات الإطفاء منطقة حولي السالمية

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