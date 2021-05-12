الكويت.. حريق هائل بمنطقة حولي وتحرك عاجل من السلطات

سيطرت فرق الإطفاء بالكويت، على حريق، اندلع، مساء اليوم الأربعاء، في عقار مكونة من 9 طوابق، بمنطقة حولي؛ بعد بلاغ ورد لمركز العمليات، يفيد بنشوبه في غرفة شاليه خارجية، وامتداده إلى الدور الأول والأدوار العليا من الخارج.



وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فقد تم توجيه مراكز “حولي والسالمية والشهداء” للإطفاء، إلى موقع الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه، وإخماده؛ بعد أن أخلوا العقار من السكان.



وباشرت فرق التحقيق، عملها؛ لمعرفة أسباب الحادث، كما تواجد في موقع الحادث رجال الداخلية، والطوارئ الطبية.