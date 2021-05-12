معهد التخطيط : لأول مرة .. مصر تعمل على برنامج إصلاح اقتصادي وتستمر فيه للنهاية

قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي القومي حاز على اشادة المؤسسات الخارجية، مضيفا أنه لأول مرة تعمل مصر على برنامج إصلاح وتستمر فيه للنهاية.

وأضاف زهران، في حواره لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن البرنامج نجح لانه كانت هناك إرادة سياسية وتعمل حساب كل التفاصيل المتعلقة، لافتا إلى أننا “عدينا” مرحلة التثبيت في الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف أمر مهم.



وتابع أن من نتائج الإصلاح الاقتصادي ارتفاع معدل النمو وانخفاض نسبة البطالة، وأن برنامج الإصلاح في مصر حظي باشادة دولية.



