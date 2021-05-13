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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قرارات عاجلة من رئيس الحكومة للمتضرين من كورونا

رئيس الحكومة التونسية
رئيس الحكومة التونسية

أصدر  رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، مجموعة من القرارات الهامة بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك خلال كلمته الى الشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك عن مجموعة من الاجراءات لفائدة المتضررين من جائحة كوفيد-19.

وأوضح مشيشي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية بأنه تم تخصيص 5 آلاف قرض بقيمة 5 آلاف دينار بدون فائدة وبشروط سداد ميسرة جدا مع فترة امهال بسنة لفائدة اصحاب المشاريع الصغرى المتضررة من اجراءات الحجر الصحي وخاصة التي يرتبط نشاطها بصفة مباشرة بفترة العيد.

 

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وبين انه الأنشطة الاقتصادية الاكثر تضررا استفادت من الاجراءات الأخيرة من مساعدات مالية مباشرة على أن يقع تحديد هذه الأنشطة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية.

وأشار الي انه تم تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021.

وابان انه تم  تمكين صغار التجار والحرفيين المنضوين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة التقديرية إلى موفى 2021 دون خطايا.
 

عيد الفطر الحكومة التونسية قرارات عاجلة رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي جائحة كوفيد

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