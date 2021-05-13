الكاظمي: العراق يرفض المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين

نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تأكيده، اليوم الخميس، أن العراق يرفض المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين.

وذكر مكتب الكاظمي الإعلامي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وجدد الكاظمي، خلال الاتصال موقف العراق الثابت حكومةً وشعباً تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "العراق يحتفظ بموقفه التاريخي الداعم والحاسم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ويدين بأشد العبارات الإعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في فلسطين، سواء في القدس أو في قطاع غزّة، كما يرفض المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين، الذي بُذلت دونه أجيال من المناضلين والشهداء والمقاومين".

وحيّا رئيس مجلس الوزراء الوقفة المشرفة التي يقفها شعب فلسطين اليوم، وصموده واقتداره على سبيل تحقيق دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، وجّه الرئيس محمود عباس شكره الى الكاظمي، معرباً عن إيمانه بعمق الروابط التاريخية التي تربط العراق بفلسطين، وثقته بمواقف الشعب العراقي التي كانت دوما الظهير الساند لنضال الشعب الفلسطيني في كل مراحل ذوده عن قضيته العادلة.