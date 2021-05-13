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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس ثاني وثالث أيام عيد الفطر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، التي توافق ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، ويكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، دون وجود ظواهر جوية أخرى تؤثر على حركة المواطنين.

طقس الجمعة ثاني أيام عيد الفطر

تكون حالة الطقس غدا الجمعة، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حار على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون الظواهر الجوية المؤثرة هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 18، السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 18، شمال الصعيد 37 للعظمى و22 للصغرى، جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25.

طقس السبت ثالث أيام عيد الفطر 

فيما يكون طقس ثالث أيام عيد الفطر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة ثالث أيام عيد الفطر، على القاهرة الكبرى 34 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26.

 

درجات الحرارة طقس ثاني أيام عيد الفطر الأرصاد الجوية طقس السبت ثالث أيام عيد الفطر

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