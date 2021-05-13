مجسّد شخصية الشهيد أحمد جاد بـ الاختيار 2 يعلن سرًا على الهواء|فيديو

أعلن الفنان أحمد رفعت،الذى يجسد شخصية الشهيد أحمد جاد فى مسلسل الاختيار 2، عن سر جديد لأول مرة على الهواء.

وأوضح الفنان أحمد رفعت خلال حواره مع قناة “إكسترا نيوز”، قائلا:" أنا فعلا ضابط، وأنا مدين لربنا سبحانه وتعالى فى أى دور بعمله".

وأضاف الفنان أحمد رفعت قائلا:" مدين أيضا للقرآن الكريم، من أول مشهد ليا فى غرفة التحقيقات وترتيل القرآن خلى الناس تحبنى من أول يوم".

وتابع قائلا:" مدين أيضا للشهيد أحمد جاد لأني شايفه ملاك".

وعن التمثيل قال الفنان أحمد رفعت أنا أعشق التمثيل والابتعاد عنه كالسمك الذى يبتعد عن المياه، واحترم عملي جيدا وأراعى أدق التفاصيل.

وأكد الفنان أحمد رفعت، فخور بمشاركتي فى مسلسل الاختيار وتجسيد شخصية البطل أحمد جاد.