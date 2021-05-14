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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن العالمية تكشف النسخة المطورة من "باسات"| صور

فولكس فاجن العالمية
فولكس فاجن العالمية تكشف عن النسخة المطورة من "باسات"| صور

تعتبر النسخة الألمانية فولكس فاجن باسات، واحدة من أقوى الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، التي لها إطلالة قوية داخل أسواق السيارات العالمية، منذ أن انطلق الجيل الأول وحتى الطرازات الجديدة،  بينما يستعد الصانع الألماني لإطلاق نسخة معدله من تلك الأيقونة الشهيرة بعدة لمسات داخلية و خارجية عبر منصة MQB.

 

من المتوقع أن تعتمد النسخة المعدلة من باسات على باقة من المحركات، وتأتي النسخة الاولى عبر محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، بسعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصان.

بالإضافة إلى نسخة اخرى تعتمد على محرك من طراز TSI، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 220 حصان، مع 186 نيوتن/متر من عزم الدوران.

يذكر أن هذه النسخة المعدلة سبق وأن أعلن عنها من قبل، وتحديدًا في فبراير الماضي من العام الجاري 2021، ومن المفترض أن تصل أسواق السيارات الصينية أولاً.

وظهرت السيارة بمصابيح امامية أكثر عدوانية، تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع مرايات جانبية مدعومة بإشارات LED ضوئية، بالإضافة إلى موجات جانبية و على غطاء المحرك.

 

بينما ترتكز باسات على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية مروحية الشكل، و عواكس ضوئية خلفية، مع مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و من المتوقع أن تتمتع هذه النسخة بالعديد من مواصفات الامن و السلامة، إلى جانب وسائل الرفاهية و التحكم.

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